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Захарова жестко отреагировала на ксенофобскую статью в США об убийстве Карлова
Политика

Захарова жестко отреагировала на ксенофобскую статью в США об убийстве Карлова

Вчера 17:39
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Захарова жестко отреагировала на ксенофобскую статью в США об убийстве Карлова

Москва, 21 декабря. Российские власти потребовали извинений у американского издания New York Daily News, в котором убийство российского посла Андрея Карлова назвали «свершившимся правосудием». Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что автор статьи Герш Кунтцман сравнил резонансное убийство Карлова с убийством немецкого посла Эрнста фон Рата, который представлял нацистскую Германию во Франции и был застрелен еврейским студентом в Париже в 1938 году. Журналист заявил, что немецкий политик «не был невинной жертвой» в глазах еврейского народа и стал «воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

Захарова подчеркнула, что МИД РФ уже направил письмо редактору New York Daily News с требованием извинений за оправдание действий террориста.

«Герш Кунтцман, вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами «Исламского государства» и «Нусры», которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же?» — пишет представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

Она также поинтересовалась у Кунтцмана, относится ли он с таким же пониманием к терактам смертников в Израиле. Дипломат также призвала ведущие антифашистские организации дать оценку этой публикации. Напомним, что террористические группировка «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра» официально запрещены в России.
 

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Геннадий Плющев
#мария захарова #андрей карлов
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