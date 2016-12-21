МИД РФ: Решение по скифскому золоту ставит крест на «юридической столице мира»

Москва, 21 декабря. Решение Нидерландов по скифскому золоту ставит крест на мечтах Гааги закрепить за собой звание юридической столицы мира, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В МИД РФ обратили внимание на «недружественные выпады» властей Нидерландов по отношению к России. Одним из ярким примеров стало решение суда в Амстердаме по скифскому золоту.

«Этой же логике подчинено несправедливое и неправосудное решение Окружного суда Амстердама о передаче экспонатов выставки «Крым – золото и секреты Черного моря» Украине, а не музеям Крыма, которое, на наш взгляд, ставит крест на лелеемых Гаагой амбициях утвердиться в качестве юридической столицы мира», — отметила Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что власти Голландии вошли «во вкус своей безудержной активности по целенаправленному разрушению отношений с Россией».

Ранее сообщалось, что крымские музеи обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине.