Власти Иркутска выяснили, как погибли 26 из 60 жертв отравления «Боярышником»

Иркутск, 21 декабря. На очередном совещании правительства Иркутской области главный врач иркутского бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Перфильев рассказал о том, что 26 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем не в клиниках.

Об их судьбе стало известно от ритуальных агентств области, сообщил источник Федерального агентства новостей. То есть скорая помощь к ним даже не вызывалась и попытки госпитализировать этих людей не предпринимались.

В министерстве здравоохранения не исключают того факта, что могут всплыть новые факты смерти от концентрата «Боярышника», так как погибших еще не обнаружили, поскольку, люди, ведущие асоциальный образ жизни, часто просто не звонят в скорую помощь.

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