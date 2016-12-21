Полиция ФРГ не смогла найти берлинского террориста в Дюссельдорфе

Берлин, 21 декабря. Немецкая полиция завершила проверку торгового центра в Дюссельдорфе, в котором якобы находился объявленный в розыск исполнитель теракта в Берлине. Об этом журналистам в среду рассказали сотрудники правоохранительных органов ФРГ.

Согласно предварительной информации, предполагаемый террорист обнаружен не был.

Как ранее сообщала Газета.ru, в Германии была опубликована фотография 23-летнего гражданина Туниса, который подозревается в причастности к инциденту на рождественской ярмарке в столице страны.

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