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Аксенов: Резолюция ООН по Крыму напичкана пропагандистскими штампами
Политика

Аксенов: Резолюция ООН по Крыму напичкана пропагандистскими штампами

Вчера 17:27
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Аксенов: Резолюция ООН по Крыму напичкана пропагандистскими штампами

Симферополь, 21 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму, отметив, что документ не имеет ничего общего с реальностью.

Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов призвал участников Генассамблеи ООН обратить внимание на реализацию прав человека на Украине, поскольку именно Киев выступил инициатором проекта документа по Крыму. Соответствующее заявление он сделал на странице Facebook.  

«Ничего общего с реальным положением дел на полуострове эта резолюция не имеет, она содержит пропагандистские штампы вместо доказательств, — написал Аксенов. — Мнение самих крымчан никто не учитывает»,  — подчеркнул глава республики. Отметим, что в резолюции были осуждены якобы имеющие место «ущемления прав человека», а также дискриминация по национальному признаку в Крыму.

 

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Ирина Селезнева
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