Луганск, 21 декабря. Бойцы народной милиции ЛНР доставили в морг Дебальцево тела двух украинских военных, погибших при атаке ВСУ в районе села Калиновка, сообщил глава управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

С 18 по 21 декабря ВСУ под Дебальцево наступали на позиции народной милиции ЛНР. В народной милиции заявили, что украинские военные понесли большие потери — 40 человек убито, 50 ранено. Со стороны ЛНР погибли четверо военных, пятеро ранены. Тела украинских военных были обнаружены на месте боя. Анащенко заметил, что их можно было бы спасти, если б командование ВСУ не бросило их на передовую в бою.