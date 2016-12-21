Нового подозреваемого в деле о теракте в Берлине разыскивают по всей Европе

Берлин, 21 декабря. Новый подозреваемый появился в деле о теракте в Берлине. С полуночи 21 декабря его разыскивают по всей Германии и Европе.

При этом глава МВД ФРГ Томас де Мезьер подчеркнул, что разыскиваемый не обязательно является исполнителем теракта.

«Я подчеркиваю, и остальные это тоже сделали, что этот подозреваемый не обязательно исполнитель. Расследование идет во всех направлениях, все следы проверяются, этот подозреваемый с полуночи находится в розыске как в Германии, так и в «системе Шенгена», то есть в Европе», — сказал де Мезьер.

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