Песков назвал ключевые темы большой пресс-конференции Путина

Москва, 21 декабря. В первую очередь на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина внимание будет уделяться темам экономики и социальной сферы. Кроме того, многие вопросы будут затрагивать ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера», — сообщил он в интервью телеканалу «Мир 24». Представитель Кремля подчеркнул, что очень важно услышать оценку состояния российской экономики от президента страны.

Песков добавил, что многие россияне интересуются развитием ВС РФ в контексте военной операции в Сирии. По мнению пресс-секретаря президента, российские военнослужащие демонстрируют в САР «блестящую работу». Кроме того, уверен Песков, журналисты захотят узнать мнение Путина о президентских выборах в США и отношениях с американской стороной в целом.

Ранее сообщалось, что Путин 22 декабря простится с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре. Поэтому было решено перенести большую пресс-конференцию на 23 декабря.

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