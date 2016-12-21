Донбасс: ВСУ снова атакуют позиции ЛНР в районе Дебальцево

Луганск, 21 декабря. Подразделения вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку прорыва в районе Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Сегодня, около 15.00 киевские силовики предприняли очередную попытку проникнуть на нашу территорию и атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в штурме были задействованы три БМП и несколько десятков военнослужащих ВСУ. Бойцы Народной милиции ЛНР отбили атаку ВСУ, отбросив противника назад.

Стоит отметить, что первая попытку прорвать оборону ЛНР на дебальцевском направлении была предпринята украинскими силовиками 20 декабря, с тех пор ВСУ продолжают атаки.