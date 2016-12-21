Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь

Новороссия, 21 декабря. Красный Крест доставит 120 тонн гумпомощи в Донбасс. Полиция ДНР установила причины взрыва автомобиля в центре Донецка. Киев вновь сорвал работу экономической подгруппы в Минске. Украина обстреляла пункт обогрева у Станицы Луганской и школу в ДНР. ВСУ предприняли очередную попытку прорыва под Дебальцево.

120 тонн гумпомощи Донбассу

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в Донбасс выехали семь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста, которые доставят жителям гуманитарную помощь. Сообщается, что в общей сложности направлено около 120 тонн грузов, которые включают в себя продукты питания и средства гигиены.

В сообщении украинского пограничного ведомства говорится, что автоколонна въехала на территорию Донбасса через КПП «Новотроицкое».

ДНР назвала причину взрыва автомобиля в Донецке

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики установило причины взрыва автомобиля в центре Донецка. По итогам ряда экспертиз сотрудники МВД ДНР пришли к выводу, что машина взлетела на воздух из-за неисправного газового оборудования.

«В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования», — отметили правоохранители.

Взрыв прогремел на улице Артема в центре Донецка накануне днем. В момент взрыва водитель машины находился неподалеку и был срочно госпитализирован с сердечным приступом. Медики сообщают, что состояние мужчины удовлетворительное.

Вновь сорвана работа экономической подгруппы в Минске

Украина в очередной раз сорвала работу экономической подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего. По его словам, украинская сторона уже семь раз срывала работу экономической подгруппы, отказываясь участвовать в дискуссии с делегацией ЛНР.

«Вопреки всем ожиданиям после прошлой встречи в Минске, на которой были предпосылки к началу работы группы по экономике, этого так и не произошло, Украина так и не начала работать конструктивно в этом направлении», — подчеркнул Дейнего.

ВСУ обстреляли пункт обогрева у Станицы Луганской

ВСУ обстреляли пункт обогрева в районе Станицы Луганской, расположенный около пункта пропуска через линию соприкосновения, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали два прямых попадания в защитные блоки.

«Сегодня в утренние часы, незадолго до открытия КПВВ «Станица Луганская», укронацисты совершили провокационный обстрел. Целью данного обстрела, как ни странно, были не позиции народной милиции, а вновь установленный пункт обогрева граждан», — заявили журналистам представители оборонного ведомства ЛНР.

Также в силовых структурах республики отметили, что этот обстрел «в очередной раз подтверждает, что украинские каратели готовы на все, чтобы навредить мирному населению».

Очередная попытка прорыва у Дебальцево

Украинские военнослужащие предприняли очередную попытку прорыва в районе Дебальцево. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

«Сегодня, около 15.00, киевские силовики предприняли очередную попытку проникнуть на нашу территорию и атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе у Дебальцево», — отметили в пресс-службе.

В наступлении были задействованы три БМП и личный состав ВСУ численностью до полутора взводов. Однако подразделения Народной милиции ЛНР успешно отразили попытку Украины «вклиниться в порядки республики».

ВСУ обстреляли школу

Здание общеобразовательной школы № 3 в Докучаевске повреждено в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов. Он также добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.

«Около 16.00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы № 3», — отметил мэр.