FAN-TV Лента новостей
Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь
Новороссия

Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь

Вчера 17:58
735

Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь

Новороссия, 21 декабря. Красный Крест доставит 120 тонн гумпомощи в Донбасс. Полиция ДНР установила причины взрыва автомобиля в центре Донецка. Киев вновь сорвал работу экономической подгруппы в Минске. Украина обстреляла пункт обогрева у Станицы Луганской и школу в ДНР. ВСУ предприняли очередную попытку прорыва под Дебальцево.

120 тонн гумпомощи Донбассу

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в Донбасс выехали семь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста, которые доставят жителям гуманитарную помощь. Сообщается, что в общей сложности направлено около 120 тонн грузов, которые включают в себя продукты питания и средства гигиены.

Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь

В сообщении украинского пограничного ведомства говорится, что автоколонна въехала на территорию Донбасса через КПП «Новотроицкое».

ДНР назвала причину взрыва автомобиля в Донецке

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики установило причины взрыва автомобиля в центре Донецка. По итогам ряда экспертиз сотрудники МВД ДНР пришли к выводу, что машина взлетела на воздух из-за неисправного газового оборудования.

«В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования», — отметили правоохранители.

Взрыв прогремел на улице Артема в центре Донецка накануне днем. В момент взрыва водитель машины находился неподалеку и был срочно госпитализирован с сердечным приступом. Медики сообщают, что состояние мужчины удовлетворительное.

Вновь сорвана работа экономической подгруппы в Минске

Украина в очередной раз сорвала работу экономической подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего. По его словам, украинская сторона уже семь раз срывала работу экономической подгруппы, отказываясь участвовать в дискуссии с делегацией ЛНР.

«Вопреки всем ожиданиям после прошлой встречи в Минске, на которой были предпосылки к началу работы группы по экономике, этого так и не произошло, Украина так и не начала работать конструктивно в этом направлении», — подчеркнул Дейнего.

ВСУ обстреляли пункт обогрева у Станицы Луганской

ВСУ обстреляли пункт обогрева в районе Станицы Луганской, расположенный около пункта пропуска через линию соприкосновения, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали два прямых попадания в защитные блоки.

«Сегодня в утренние часы, незадолго до открытия КПВВ «Станица Луганская», укронацисты совершили провокационный обстрел. Целью данного обстрела, как ни странно, были не позиции народной милиции, а вновь установленный пункт обогрева граждан», — заявили журналистам представители оборонного ведомства ЛНР.

Также в силовых структурах республики отметили, что этот обстрел «в очередной раз подтверждает, что украинские каратели готовы на все, чтобы навредить мирному населению».

Очередная попытка прорыва у Дебальцево

Украинские военнослужащие предприняли очередную попытку прорыва в районе Дебальцево. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

«Сегодня, около 15.00, киевские силовики предприняли очередную попытку проникнуть на нашу территорию и атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе у Дебальцево», — отметили в пресс-службе.

В наступлении были задействованы три БМП и личный состав ВСУ численностью до полутора взводов. Однако подразделения Народной милиции ЛНР успешно отразили попытку Украины «вклиниться в порядки республики».

ВСУ обстреляли школу

Здание общеобразовательной школы № 3 в Докучаевске повреждено в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов. Он также добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.

«Около 16.00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы № 3», — отметил мэр.

комментарии
Алексей Громов
#владислав дейнего
Новости партнеров
Эксклюзив

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
49

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
36

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
54

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
146

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
198
Показать еще
Новости по теме

ДНР восстановит сельское хозяйство при помощи предпринимателей из России

18:49

Новости Новороссии: медики ЛНР спасают бойцов ВСУ, Киев нанес почти 700 ударов по Донбассу

16:51

ДНР активно торгует с Китаем и ЕС в обход блокады Киева

16:16

ВСУ перебросили к границам ДНР танки, БМП и гаубицы

13:58

Новости Новороссии: ВСУ разрушили дом в Донбассе, Донецк запустил автобусы в Минск

12:53
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

19:57

Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро

19:53

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

19:45

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

19:42

Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

19:40

Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

19:37

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией
Читать
Закрыть