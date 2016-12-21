Югра шутками встречает рекордные морозы: Настоящий Крым!

Салехард, 21 декабря. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали рекордный мороз. На месторождении Большое Ольховское имени Виноградова в Белоярском районе температура упала до минус 62-х градусов.

По словам директора департамента общественных и внешних связей региона Елены Шумаковой, накануне в этом районе был 58-градусный мороз, но в среду столбики термометров показали отметку в минус 62 градуса. Из-за аномальных холодов в школах ХМАО отменяют занятия, местные аэропорту задерживают вылеты самолетов, возникают и проблемы с наземным транспортом.

Шумакова уточнила, что морозы должны ослабнуть в пятницу, 23 декабря. «В пятницу… минус 30 градусов будет всего лишь! Можно сказать, Крым!» — пошутила она в комментариях РИА Новости.