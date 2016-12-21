Итальянский герцог попал под арест из-за выращивания конопли в родовом замке

Рим, 21 декабря. Итальянский герцог Андре Одескальки арестован местной полицией за выращивание конопли на территории родового замка, пишет Il Mattino.

Итальянская военная полиция изъяла из родового поместья Одескальки 114 граммов марихуаны и семь граммов гашиша. Наследник древнего рода выращивал на территории замка более 35 метровых кустов конопли. Издание Il Mattino отмечает, что титулованный 33-летний мужчина устроил в одной из комнат поместья парник для выращивания запрещенных растений. В настоящий момент Одескальки предъявили обвинение в изготовлении и хранении наркотиков и поместили под домашний арест.