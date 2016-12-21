ИГИЛ обнародовало запись прощания родителей с девочками-смертницами

Дамаск, 21 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выложили в Сеть видеозапись, на которой меленькие девочки-смертницы прощаются со своими родителями.

На кадрах видеозаписи отец девочек оправляет своих дочерей на верную смерть. Также с девочками семи и девяти лет попрощалась и их мать. После чего родители помогают детям надеть теплые куртки и отправляют в полицейские участки Дамаска. Одну из девочек попросили подойти к отделению сирийской полиции и сказать, что она заблудилась, после этого ребенок, по приказу своего отца, привел в действие начиненный взрывчаткой жилет, убив себя и ранив трех полицейских. Ее сестре не удалось проникнуть в полицейский участок, так как силовики сразу же перекрыли территорию.