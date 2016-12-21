Волочкова застряла в сугробе между Астаной и Карагандой

Караганда, 21 декабря. Известная российская балерина Анастасия Волочкова застряла на трассе Казахстане из-за снежного бурана.

Танцовщица направлялась из Астаны в Караганду, когда ее машину настигла непогода. Чтобы продолжить путешествие, артистам, которые сопровождали Волочкову, пришлось выйти на улицу и подтолкнуть застрявший в сугробе автомобиль.

«Жизнь без приключений скучна, но сегодня по дороге из Астаны в Караганду нам было реально страшно. Начался буран, метель, дорогу занесло снегом, туман. За окном автомобиля ничего не было видно, кроме белого облака снежного и вьюги. И вот мы застряли посередине пути, как и несколько других машин», — отметила Волочкова.

Как сообщает «Свободная пресса», в северных районах Казахстана третий день продолжается метель и сильный ветер. В Акмолинской области, между Астаной и Карагандой, из-за метели были закрыты все трассы.