Вассерман: Выход Польши из состава ЕС не за горами

Еврокомиссия не исключает самых жестоких мер в отношении Варшавы, если власти Польши откажутся пойти на уступки Брюсселю в вопросе о статусе Конституционного суда страны. Многих евробюрократов не устраивает, что после последних реформ, проведенных новой властью, Конституционный суд Польши оказался, фактически, подчиненным парламенту страны. Это, считают в Брюсселе, противоречит демократическим и европейским ценностям и связывает руки политической оппозиции правящего ныне в Варшаве режима.

Сегодня Еврокомиссия направила Польше дополнительные рекомендации по урегулированию кризисной ситуации и дала Варшаве два месяца на то, чтобы пойти на попятную. Если этот ультиматум принят не будет, то Польшу вполне могут лишить права голоса в Совете ЕС. «На каком-то этапе мы можем запустить процедуру в рамках статьи 7 (Договора о ЕС). Мы не исключаем никаких мер в рамках процедуры верховенства права», — заявляет в связи с этим вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический консультант, предоставил Федеральному агентству новостей свой прогноз по развитию данной ситуации.

«Я думаю, что, в конечном счете, будет найден какой-то компромисс. После Brexit какие-то еще острые конфликты, показывающие, что еще кому-то не живется в ЕС, что он не хочет подчиняться общей воле, будут, мягко говоря, очень весомым ударом по репутации еврократии. Потому европейская бюрократия постарается не доводить дело до крайности. С другой стороны, понятно, что никакая традиционная культура — в том числе традиционная польская культура — не совместима с теми нормами, которые продвигает сейчас Брюссель. Потому пространство для компромисса довольно невелико.

Конечно, я не считаю тот вариант госустройства, который выстраивает сейчас партия «Право и справедливость» (правящая польская партия, националисты — прим. ФАН), оптимальным. На мой взгляд, эта партия слишком по многим направлениям пытается противостоять вполне разумным веяниям прогресса. Между тем, понятно, что если прогресс насаждается силой, то он неизбежно вызывает протесты. Собственно, «Право и справедливость» — одна из форм такого протеста», — приводит свою точку зрения Анатолий Вассерман.

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В любом случае, спор между Варшавой и Брюсселем будет продолжаться еще довольно долго. Свои угрозы Еврокомиссия вряд ли воплотит в жизнь. Между тем возможность достижения компромисса, вполне вероятно, могут заблокировать сами польские власти. Если кто и пойдет на обострение конфликта, то это они.

«Скорей всего, кончится тем, что партия «Право и справедливость» объявит досрочные выборы и завоюет на них еще больше мест в Сейме, чем она имеет сейчас. Оно и ожидаемо, ведь ее главным лозунгом будет: «Европейцы опять пытаются развалить Польшу!». Против дружного гласа польского народа даже европейским бюрократам действовать трудно. Если Грецию еще удалось вынудить к послушанию, поскольку она в долгах, как в шелках, то экономическое положение Польши гораздо более благополучно. Надавить на нее в этом направлении тяжелей. Скорее всего, Польша сумеет противостоять этому давлению», — продолжает Вассерман.

Отбившись от нападок еврократов, польские власти, впрочем, вряд ли будут довольны полученным результатом. «Все это приведет к тому, что Польша, не выходя официально из Евросоюза, утратит там значительную часть своего политического веса. Если она будет голосовать против какого-то решения, то другие страны, по чисто пропагандистским причинам, будут голосовать — «за». Действительно, это будет фактический, если и не юридический выход из ЕС. Вскоре после этого партия «Право и справедливость» провалится на очередных парламентских выборах, ибо уже не сможет разыгрывать карту «Сплотимся против всей Европы!». Это наиболее вероятный вариант развития событий, пусть и не гарантированный», — подводит итог Анатолий Вассерман.