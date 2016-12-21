Грузовик протаранил трамвай на востоке Москвы, есть пострадавшие

Москва, 21 декабря. На Богородском шоссе в восточной части Москвы сегодня столкнулись «КамАЗ» и трамвай. В результате травмы получили оба водителя, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Предварительно установлено, что грузовик устроил лобовое столкновение с трамваем, в котором на момент ДТП не было пассажиров. Помощь медиков понадобилась 51-летнему водителю «КамАЗа» и 31-летнему мужчину, управлявшему трамваем. Все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.

Добавим, ранее серьезная авария случилась на обледеневшей дороге в Крыму. В результате столкновения двух иномарок три человека погибли и четыре пострадали.