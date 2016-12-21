ФСБ задержала замглавы Керчи по подозрению в коррупции

Симферополь, 21 декабря. Сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы администрации Керчи по подозрению в вымогательстве у предпринимателей 380 тысяч рублей, сообщили представители главного следственного управления СК РФ в Крыму.

Против замглавы администрации Керчи и замдиректора одного из МУП города возбуждено уголовное дело по факту коррупционных сговоров.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили крымские следователи.

По их информации, представитель администрации заключил соглашение на установку дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения, а также павильонов остановок общественного транспорта на 3,8 миллиона рублей. После этого для дальнейшего содействия чиновники потребовали от бизнесменов 10% от этой суммы. Подозреваемые уже задержаны.

Ранее стало известно, что по делу о массовом отравлении людей в Иркутске «Боярышником» арестовано уже 11 человек.