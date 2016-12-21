Ростуризм: Казино помогут решить проблему межсезонья на курортах Сочи

Москва, 21 декабря. В Сочи в начале 2017 года начнут работу игорные заведения, которые привлекут туристов в межсезонье и помогут Сочи дать людям новые рабочие места и повысить доходы регионального и федерального бюджета, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Евгений Куделя.

Представитель ведомства заявил, что казино очень важны для увеличения турпотока. Он заметил, что Сочи - один из популярнейших курортов России, там остается кривая по межсезонью. Однако игорные заведения способны вдохнуть в курортные будни новую жизнь и заставить любителей кутежей всерьез задуматься о поездке в Сочи даже в межсезонье. Ведь в игорных заведениях дух веселья и праздника царит всегда.

«Кроме того, появление такого знакового объекта обеспечивает совершенно другое качество отдыха и иное качество жизни», — заявил чиновник.

Открывающийся 5 января комплекс «Сочи Казино и Курорт» рассчитывает принимать более 43 тысяч гостей каждый месяц.