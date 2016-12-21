Греф отказался развивать Сбербанк за рубежом из-за санкций

Москва, 21 декабря. Руководство «Сбербанка России» пока не планирует расширять бизнес за рубежом. Об этом журналистам в среду рассказал глава банка Герман Греф.

«Мы находимся под санкциями. Пока будет сохраняться геополитическая напряженность, ни о каком расширении, к сожалению, речи не идет», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что Москва готова ответить на действия Вашингтона, который расширил антироссийские санкции.

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