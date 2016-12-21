FAN-TV Лента новостей
Греф отказался развивать Сбербанк за рубежом из-за санкций
Экономика

Греф отказался развивать Сбербанк за рубежом из-за санкций

Вчера 17:40
101

Греф отказался развивать Сбербанк за рубежом из-за санкций

Москва, 21 декабря. Руководство «Сбербанка России» пока не планирует расширять бизнес за рубежом. Об этом журналистам в среду рассказал глава банка Герман Греф. 

«Мы находимся под санкциями. Пока будет сохраняться геополитическая напряженность, ни о каком расширении, к сожалению, речи не идет», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что Москва готова ответить на действия Вашингтона, который расширил антироссийские санкции.

Читайте по теме: Bloomberg прав: Россия получит отмену санкций и экономический рост

комментарии
Василий Съедин
На какую страну вы лично наложили бы санкции?
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
47

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
56

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Сегодня 17:15
343

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
1094

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
324
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

17:40

Украина сообщила, когда откажется от угля из ДНР и ЛНР

17:39

Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

17:37

Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе

17:36

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

17:33

Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить более 160 видов вооружения

17:32

Участника знаменитой банды из 90-х приговорили к 24 годам колонии в Москве

17:30

Турецкая армия уничтожила более тысячи боевиков ИГ с начала операции в Сирии

17:20

Расчеты комплексов С-300 подняты по тревоге под Хабаровском

17:18

Испытания «летающего радара» А-100 стартуют в 2017 году

17:16

Шойгу рассказал Путину о противодействии угрозам НАТО у границ РФ

17:15

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

17:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР
Читать
Закрыть