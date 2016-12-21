Путин наградил брата Магомеда Нурбагандова орденом Мужества

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно Абдурашида Нурбагандова, который погиб от рук боевиков в Дагестане вместе со своим двоюродным братом Магомедом Нурбагандовым.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Нурбагандова Абдурашида Курбановича посмертно», — говорится в документе.

Стоит напомнить, что 9 июля 2016 года Магомед Нурбагандов был убит в Дагестане боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Перед убийством террористы пытались заставить Магомеда призвать своих коллег уйти с работы, однако он отказался выполнить требование боевиков и призвал правоохранителей оставаться верными присяге, сказав «Работайте, братья». Все происходящее террористы снимали на камеру мобильного телефона. Абдурашид Нурбагандов стал первой жертвой этой трагедии, он заступился за младшего брата Арсена, после чего был убит террористами.

Ранее Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.