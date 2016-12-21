Песков раскрыл секрет «красного телефона» Обамы

Москва, 21 декабря. Линия связи, по которой обсуждали кибератаки российский лидер Владимир Путин и президент США Барак Обама, всегда используется для телефонных переговоров между главами государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он опроверг данные о том, что контакты по «красной линии» участились из-за усложнения международной обстановки.

«Нет, нет, она постоянно использовалась и используется. Любые переговоры президентов осуществляются по этой линии», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля подтвердил, что внезапный звонок американского президента Барака Обамы Владимиру Путину был связан с темой кибератак в США, приписываемых неким неопределенным «хакерам из России».