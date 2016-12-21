Бывшего замглавы «Нафтогаза» обнаружили мертвым при попытке задержания на Украине

Киев, 21 декабря. Бывшего заместителя главы «Нафтогаза» обнаружили мертвым в его доме при попытке задержания в Винницкой области Украины. Геннадия Юрьева подозревали в причастности к крупным растратам имущества «Нафтогаза». Он находился в федеральном розыске.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, в среду сотрудники военной прокуратуры прибыли к дому Юрьева. Однако при их приближении, в квартире раздался громкий хлопок. Внутри правоохранители обнаружили его с огнестрельным ранением головы.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, уточнила Сарган на своей странице в Facebook.