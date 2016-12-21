Минфин РФ рассказал, как увеличится стоимость сигарет в 2017 году

Москва, 21 декабря. Средняя стоимость пачки сигарет в следующем году вырастет на 10% из-за увеличения акциза, спустя три года — на 27%. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов.

«По оценкам Минфина России, вследствие изменения ставок акцизов на сигареты средняя розничная цена одной пачки сигарет возрастет в 2017 году на 10% по сравнению с 2016 годом, а на конец планируемого периода в 2019 году — на 27% по сравнению с 2016 годом», — сообщил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость пачки сигарет в нашей стране может вырасти до 220 рублей из-за повышения акцизов на табачную продукцию. В МВД РФ уже выразили опасения в связи с возможным увеличением объема нелегальных товаров из Белоруссии и Казахстана.

Читайте также: В МВД рассказали о негативных последствиях подорожания сигарет в 2017 году.