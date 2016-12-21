Истребитель Су-27 разбился во время учебного полета в Казахстане

Астана, 21 декабря. Истребитель ВВС Казахстана Су-27 потерпел крушение во время учебного полета. Инцидент произошел в ночное время суток. Пилот приложил все усилия для того, чтобы отвести теряющий высоту самолет подальше от населенного пункта. Что послужило причиной крушения воздушного судна — не уточняется.

«Летчик, майор А. Искаков, приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался», — сообщает министерство обороны Казахстана.

Министр обороны страны уже назначил комиссию, которой предстоит провести расследование по факту падения самолета.