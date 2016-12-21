Заявление о причастности «Джейш аль-фатх» к убийству Карлова назвали подделкой

Дамаск, 21 декабря. Журналист из Сирии Карам Альхамад полагает, что заявление группировки «Джейш аль-фатх» о взятии на себя ответственности за убийство российского дипломата Андрея Карлова, может быть фальшивкой.

Сирийский журналист обратил внимание, что в ранних сообщениях «Джейш аль-фатх» (организация запрещена в РФ как террористическая) использовался другой шрифт. По мнению Карама Альхамада, заявление группировки о причастности к убийству представителя дипмиссии РФ, может быть фальшивкой. Напомним, что Андрей Карлов был застрелен в спину на фотовыставке в Анкаре бойцом спецназа. Стрелка ликвидировали на месте инцидента.