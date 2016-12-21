Киев пожаловался на трудности строительства стены в Луганской области

Луганск, 21 декабря. Украина приступила к возведению стены в Луганской области, заявил глава украинской Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

Назаренко заявил, что Украина намерена возвести защитно-оборонительные сооружения в Луганской и Харьковской областях в рамках проекта «Стена». В Харьковской области, по его словам, уже произведено более половины работ.

«В Луганской области работы только начали», — отметил глава Госпогранслужбы Украины.

Назаренко отметил, что этот проект финансируется из государственного бюджета. Из-за этого стройка регулярно приостанавливается по причине нехватки средств.

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