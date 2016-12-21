Шойгу пригласили посетить Белград

Москва, 21 декабря. Премьер-министр Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу посетить Белград.

«Надеюсь, что мы сможем увеличить наше сотрудничество – политическое, экономическое, военное — на очень высоком уровне», — отметил сербский политик в ходе неформальной встречи с Шойгу.

Вучич также выразил надежду на то, что в 2017-м году международная обстановка нормализуется.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил председателя правительства Сербии Александра Вучича за отправку гуманитарной помощи в Сирию.

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