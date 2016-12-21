Защитнику ЛНР грозит пожизненное заключение в Латвии

Рига, 21 декабря. Латвийская прокуратура пригрозила бывшему ополченцу ЛНР пожизненным заключением и предложила покаяться, защитник республики Донбасса отверг унизительную сделку.

Житель Даугавпилса Артем Скрипник служил в Народной милиции ЛНР и после ранения в 2014 году вернулся домой. В 2016 году его задержала полиция безопасности Латвии и предъявила обвинение в «незаконном участии в боевых действиях». Эта статья уголовного кодекса Латвии вступила в силу только в феврале прошлого года, и нет ни одного факта, подтверждающего участие Скрипника в боевых действиях после принятия статьи. Сейчас власти Литвы пытаются вменить бывшему ополченцу ЛНР обвинения в геноциде и преступлениях против человечества. Власти предложили назначить Скрипнику условное наказание, если он публично покается и заявит о якобы присутствии в Донбассе российских войск. Артем Скрипник отказался от этой унизительной сделки.