FAN-TV Лента новостей
Сирия: последние боевики не хотят покидать восточную часть Алеппо
Весь мир

Сирия: последние боевики не хотят покидать восточную часть Алеппо

Вчера 18:04
715

Сирия: последние боевики не хотят покидать восточную часть Алеппо

Алеппо, 21 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен мост Рамус. Здесь жизнь словно замерла и вот-вот может сорваться соглашение по Алеппо. По крайней мере, немногочисленные оставшиеся в городе группировки всячески пытаются ему помешать, выдвигая дополнительные условия перед своей эвакуацией из восточной части Алеппо. 

Автобусы и машины международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и все амбулаторные бригады остановились на мосту, ожидая развязки ситуации. А она пока складывается странным образом. Оставшаяся группировка Омара ибн Абдулазиза, не желая покидать город, совершает разные непристойности, пытаясь напоследок оставить про себя дурную славу.

До гражданской войны Алеппо был одним из крупнейших и самых благоустроенных городов Сирии. Но война разрушила многое, чем мог бы гордиться культурный социум нашей планеты. 

В общей сложности из кварталов города Алеппо, которые контролировали террористы, были вывезены почти 10 тысяч человек, в том числе почти пять тысяч боевиков.

комментарии
Максим Вручный
Новости партнеров
Эксклюзив

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
35

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
41

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
116

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
188

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
230
Показать еще
Новости по теме

Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму

23:22

Восточное Алеппо покинули раненые и больные сирийцы

22:02

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

20:55

В Алеппо начали прибывать автобусы с беженцами из Идлиба

19:09

Джабаров: Освобождение Алеппо — лишь один шаг на пути к победе над терроризмом

19:01
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

19:45

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

19:42

Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

19:40

Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

19:37

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13

Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

19:11

WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

19:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта
Читать
Закрыть