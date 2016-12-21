Алеппо, 21 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен мост Рамус. Здесь жизнь словно замерла и вот-вот может сорваться соглашение по Алеппо. По крайней мере, немногочисленные оставшиеся в городе группировки всячески пытаются ему помешать, выдвигая дополнительные условия перед своей эвакуацией из восточной части Алеппо.

Автобусы и машины международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и все амбулаторные бригады остановились на мосту, ожидая развязки ситуации. А она пока складывается странным образом. Оставшаяся группировка Омара ибн Абдулазиза, не желая покидать город, совершает разные непристойности, пытаясь напоследок оставить про себя дурную славу.

До гражданской войны Алеппо был одним из крупнейших и самых благоустроенных городов Сирии. Но война разрушила многое, чем мог бы гордиться культурный социум нашей планеты.

В общей сложности из кварталов города Алеппо, которые контролировали террористы, были вывезены почти 10 тысяч человек, в том числе почти пять тысяч боевиков.