Турчинов рассказал о «прорыве» ​силовиков под Дебальцево



Киев, 21 декабря. Глава СНБО Украины Александр Турчинов прибыл в район Светлодарской дуги, где заявил о прорыве ВСУ под Дебальцево.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что при попытке прорвать окружение силовики потеряли 40 человек убитыми. Украинские СМИ пишут о сотне погибших под Дебальцево, а украинское военное руководство утверждает, что погибли шесть человек, а ранения получили менее двух десятков солдат.

Турчинов утверждает, что по позициям ВСУ было якобы выпущено 800 снарядов за минувшие сутки. Кроме того, по его словам, силовики «контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции».