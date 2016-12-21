«Хезболла» использует американское оружие в Сирии

Иерусалим, 21 декабря. Военизированная организация «Хезболла», которая признана террористической в ряде стран, использует американское вооружение, поставляемое США ливанской армии. Такое заявление в среду сделал высокопоставленный израильский военный.

Речь, в частности, идет об американских БТР M113. Госдепартамент США заявил, что американское посольство в Бейруте начало расследование после того, как в социальных сетях появились фотографии членов «Хезболлы» рядом с американскими бронетранспортерами.

«Эти БТР принадлежат «Хезболле», члены которой воюют в Сирии. Их забрали у вооруженных сил Ливии. Мы поделились этой информацией с остальными странами, в том числе с США», — отметил неназванный израильский офицер, которого цитирует агентство Reuters.

Отметим, что «Хезболла» считается террористической организацией в США, Канаде, Израиле, Египте и странах Персидского залива.