Луганск, 21 декабря. Власти Киева не отказываются от силового урегулирования конфликта на востоке, несмотря на большие потери среди ВСУ и бойцов нацбатов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Киевские силовики уже «на грани понимания, что их истинный враг — проворовавшееся правительство» во главе с президентом Петром Порошенко, считает майор Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он также заявил, что украинские власти по-прежнему намерены решить вопрос на востоке страны силовым способом, несмотря на значительные потери среди военных. «Это напоминает очередную волну утилизации людей», — подчеркнул силовик Луганской народной республики.