Новости Новороссии: медики ЛНР спасают бойцов ВСУ, Киев нанес почти 700 ударов по Донбассу

Новороссия, 21 декабря. Под Дебальцево погибли двое защитников ЛНР, ВСУ потеряли 40 человек. Медработники ЛНР готовы оказывать медпомощь раненым киевским силовикам. Украинские военнослужащие за сутки почти 700 раз обстреляли территорию ДНР. Разведка ДНР выявила вблизи линии фронта гаубицы, минометы и БМП украинских военных.

Гибель двух защитников ЛНР

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что в боях под Дебальцево погибли еще двое военнослужащих Народной милиции ЛНР.

«В результате ожесточенных боестолкновений на дебальцевском направлении в период с 20 по 21 декабря 2016 года, прикрывая перегруппировку наших подразделений в оборонительном бою, пали смертью героев еще двое наших бойцов», — заявил майор.

По его данным, в районе населенного пункта Калиновка еще двое военнослужащих ЛНР получили ранения в результате массированного огневого удара артиллерии ВСУ. Таким образом, в ходе начавшихся 18 декабря попыток ВСУ прорвать линию обороны республик Донбасса погибли четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР, еще пять получили ранения.

Ранее Марочко сообщал, что киевские силовики продолжают обстрелы подразделений Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, пытаясь выбить их с занимаемых позиций.

ВСУ потеряли у Дебальцево 40 человек убитыми

Вооруженные силы Украины в ходе попыток прорыва в районе Дебальцево потеряли 40 человек убитыми. Кроме того, по данным официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, еще 50 киевских силовиков получили ранения.

«Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь». Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших», — подчеркнул майор.

Однако, как заявил Марочко, в украинском министерстве обороны официально заявлено о шести погибших и 19 раненых. Он полагает, что таким образом киевское правительство скрывает истинные потери ВСУ, «а националистов даже за людей не считает».

«Их потери никто не учитывает, на данный момент к нам не было ни одного обращения за телами погибших. Они попросту не нужны правительству, за чьи интересы погибли», — сказал майор.

ЛНР окажет медпомощь бойцам ВСУ

По данным луганского министра здравоохранения Игоря Солоняка, медицинского персонала не хватает, однако медики Луганской народной республики готовы оказывать помощь раненым военнослужащим ВСУ.

«На сегодняшний день и на сегодняшнее время после отчета поступило 5 раненых, от легкой степени ранения до средней степени тяжести. Состояние их стабильное, есть контуженные, врачи готовы принимать, обслуживать раненых, которые будут поступать на данных территориях», — отметил министр.

По словам министра, медработников не хватает, однако каждый имеет достаточный опыт работы в боевых условиях и готов оказать необходимую помощь. Весь персонал по линии разграничения — люди подготовленные, не сбежавшие в тяжелое время и продолжившие свою тяжелую работу.

700 ударов по территории ДНР

Подразделения ВСУ за минувшие сутки 699 раз обстреляли прифронтовые зоны Донецкой народной республики. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По словам полковника, применялись БМП и стрелковое оружие.

Под огнем оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие поселки Минеральное, Крутая Балка, Спартак, Веселое, Докучаевск и село Ясное, Саханка, Ленинское, Октябрь Новоазовского района на юге ДНР, поселки Трудовские и Александровка Петровского района, Старомихайловка Кировского района столицы. «В результате обстрелов был поврежден один жилой дом в населенном пункте Крутая Балка», — добавил Басурин.

ВСУ усиливают боевую мощь на линии соприкосновения

Киевские военнослужащие усилили свои позиции в Донбассе танками, гаубицами, БМП и минометами. Об этом заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — подчеркнул полковник.

Так, в районе Артемовска отмечено прибытие четырех танков и восьми БМП, в Новоселовке Второй выявлено местонахождение четырех 82-мм минометов. На мариупольском направлении, в районе сел Трудовское и Талаковка, выявлены местонахождения десяти танков и трех 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.