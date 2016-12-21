Глобальное потепление мешает астрономам исследовать космос

Москва, 21 декабря. Количество ясных ночей сократилось из-за глобального потепления, заявил директор специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега.

По словам специалиста, за последние 30–40 лет значительно ухудшился астрономический климат, что препятствует изучению космоса. Он отметил, что виной этому могут быть процессы глобального потепления на Земле. Так, в 1970-е годы периоды наблюдения зимой достигали 10–12 ясных ночей, а в настоящее время — это только две ночи.

Ранее ученые заявили, что необычные каньоны на поверхности Марса, которые напоминают огромных пауков, образуются из-за таяния сухого льда и его повторной заморозки.