Полиция ищет берлинского террориста в торговом центре в Дюссельдорфе

Берлин, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Германии оцепили торговый центр в Дюссельдорфе, в котором может находиться исполнитель теракта на рождественском рынке в Берлине. Об этом в среду журналистам рассказали очевидцы событий.

Согласно предварительным данным, один из посетителей центра якобы опознал объявленного в розыск террориста по фотографии.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция ФРГ организовала масштабную спецоперацию в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

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