Кондуктор автобуса в Ярославле выгнала детей на 17-градусный мороз



Ярославль, 21 декабря. Следователи ярославского СУ СК РФ проверяют сообщения местных СМИ о том, что кондуктор автобуса выгнала на мороз двоих детей из-за сломанного проездного.

Отец одного из школьников рассказал журналистам, что инцидент произошел 20 декабря в автобусе, который следовал по маршруту № 10. «У сына в школе сломали проездной, и он не смог оплатить проезд. Кондуктор 10 автобуса высадила детей на мороз <...> Неужели нельзя было дать детям проехать?», — возмутился мужчина.

В пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о подобных происшествиях в Липецкой и Новгородской областях.