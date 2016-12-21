Берлинскому террористу грозила депортация из страны

Берлин, 21 декабря. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине в августе 2016 года был подозреваемым по делу о нанесении телесных повреждений, однако следствие не выдвинуло против него обвинений, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. Также выходцу из Туниса грозила депортация.

Преступнику удалось избежать обвинений исключительно потому, что он скрылся из поля зрения правоохранителей. Его задержали во Фридрихсхафене, у при себе были документы гражданина Италии. Полиция не нашла повода для задержания, мужчину отпустили. Вскоре спецслужбы установили слежку за подозреваемым, так как появилось подозрение, что этот человек поддерживал контакт с исламистами в Дортмунде. Он пытался купить огнестрельное оружие. И выходцу из Туниса удалось вновь скрыться.

Также ему грозила депортация из ФРГ в родной Тунис в соответствии с решением суда. Теракт в Берлине произошел в понедельник вечером, сообщает Газета.Ru. Грузовик въехал в толпу, жертвами стали 12 человек.