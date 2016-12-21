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Датский фрегат присоединится к ударам по ИГИЛ на Ближнем Востоке
Весь мир

Датский фрегат присоединится к ударам по ИГИЛ на Ближнем Востоке

Вчера 16:19
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Датский фрегат присоединится к ударам по ИГИЛ на Ближнем Востоке

Москва, 21 декабря. Дания планирует направить в Индийский океан фрегат «Петер Виллемоос», который примкнет к силам международной коалиции, борющейся с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает датская радиостанция Radio24syv.

По данным радиостанции, фрегат будет оказывать содействие авианосцу ВМС США «Гарри Трумэн» в борьбе против террористов ИГИЛ. Однако в настоящее время МИД Дании эту информацию не комментирует.

В сою очередь официальный представитель Либеральной партии Дании по вопросам внешней политики Микаэль Оструп Енсен заявил, что данный вопрос действительно рассматривается членами правящей коалиции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня завершается эвакуация боевиков из сирийского Алеппо. Он также добавил военные ведомства России и Турции тесно взаимодействуют в этом вопросе, сообщал сегодня Дмитрий Песков.

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