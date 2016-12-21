«Сплав» вдвое увеличил производство «Градов» и «Ураганов»

Тула, 21 декабря. Тульское научно-производственное предприятие «Сплав» вдвое увеличило выпуск реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» в 2016 году.

Прирост производства реактивных систем дали экспортные заказы, отметили на предприятии, российские РСЗО на мировом рынке вооружений «востребованы, как бензин». Ранее НПО «Сплав» входил в состав «Техмаш», который является основным поставщиком боеприпасов и систем вооружения для военных структур. Сейчас «Сплав» вошел в новый холдинг. На предприятии также активно развивается создание и разработка медицинской техники, налажено серийное производство нового эндохирургического комплекса.