Донбасс: ВСУ атаковали пункт обогрева у Станицы Луганской

Луганск, 21 декабря. Украинские силовики обстреляли пункт обогрева у Станицы Луганской, заявили представители Народной милиции Луганской народной республики.

Утром 21 декабря ВСУ осуществили провокационный обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Атака была совершена незадолго до его открытия.

«Целью данного обстрела, как ни странно, были не позиции народной милиции, а вновь установленный пункт обогрева граждан», — подчеркнули в военном ведомстве.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня уже зафиксировали на месте инцидента два прямых попадания в защитные блоки.

«Это в очередной раз подтверждает, что украинские каратели готовы на все, чтобы навредить мирному населению», — отметили в Народной милиции ЛНР.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ разрушили дом в Донбассе, Донецк запустил автобусы в Минск