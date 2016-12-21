Уроженцы Кавказа устроили перестрелку в ресторане Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. В полицию Петроградского района Санкт-Петербурга поступил звонок из ресторана «Капулетти», расположенного на Большом проспекте. По словам звонившего, в заведении неизвестные устроили стрельбу.

Выехавшие на место происшествия сотрудники МВД установили со слов сотрудников, что в ресторане гуляла компания из 20-30 человек. Предположительно, выходцев с Северного Кавказа. В ходе «обеда» гуляющие поссорились между собой и устроили стрельбу. До приезда полиции все драчуны скрылись.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Полиция разыскивает устроивших перестрелку в «Капулетти»