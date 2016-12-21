ЛНР: количество жертв атаки под Дебальцево Киев занизил в несколько раз

Луганск, 21 декабря. ВСУ во время попыток прорваться сквозь окружение ополченцев в Дебальцево, потеряли убитыми 40 человек, а пять десятков были ранены, заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

Украинские СМИ сообщают о сотне погибших под Дебальцево, тем не менее, украинское военное руководство заявило о шести погибших и менее двух десятков раненых солдат. По словам представителя силовиков ЛНР Андрея Марочко, ВСУ скрывают потери, поскольку в республике известно о « 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь».

Спикер подчеркнул, что руководство ВСУ погибших «националистов даже за людей не считает», поскольку в ЛНР не поступало ни одного обращения за телами бойцов нацбата. Марочко добавил, что власти Киева, за чьи интересы воюют националисты, не интересуются их судьбами.