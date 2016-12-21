Шойгу поблагодарил Сербию за поддержку гуманитарной операции в Алеппо

Москва, 21 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за активную поддержку гуманитарной операции в Алеппо.

Российский министр также указал на то, что сербская сторона отправила в Сирию партию гумпомощи.

«Сербия не на словах, а на деле подтвердила свою готовность помочь сирийскому народу в трудное для него время», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители сирийского Алеппо установили рождественскую елку в христианском районе Азизия.

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