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Энтео выложил в Сеть видео своей выходки у могилы Сталина
Общество

Энтео выложил в Сеть видео своей выходки у могилы Сталина

21.12.2016 16:22
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Видео выходки Энтео у могилы Сталина попало в Сеть
Москва, 21 декабря. Видео выходки православного активиста Дмитрия Энтео на могиле Иосифа Сталина появилось в Сети. 

Запись опубликована в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, как Энтео подходит к бюсту Сталина у кремлевской стены и с криком «Гори в аду» кидает в бюст цветы. Следом те же действия повторяет и его спутница, но она швырнула цветы, прокричав: «Кровь русского народа на тебе, иуда»

Молодых людей задержали дежурившие у Кремля сотрудники полиции. Отметим, что инцидент вызвал бурю негодования среди присутствующих у могилы поклонников Сталина.

Сам Энтео написал в своем Twitter, что задержание последовало за их «кроткое обличение сталинизма». В настоящее время и сам Энтео, и его подруга находятся на свободе. Из отдела полиции их отпустили спустя час. Теперь им предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство.

 

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Ярослава Замысловатова
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