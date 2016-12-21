Порошенко считает безвизовый режим с ЕС приманкой для Крыма и Донбасса

Киев, 21 декабря. Отмена виз между Украиной и странами Евросоюза даст дополнительный стимул для возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Такое мнение высказал в среду президент Украины Петр Порошенко.

«Это дополнительный стимул для возвращения власти на Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращения Крыма. Это создание мотивации для крымчан: свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — отметил он.

По словам украинского лидера, жители Крыма и Донбасса могут получить новые украинские биометрические паспорта, которые можно использовать для безвизовых поездок в Европу, пишут украинские СМИ.