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Порошенко считает безвизовый режим с ЕС приманкой для Крыма и Донбасса
Политика

Порошенко считает безвизовый режим с ЕС приманкой для Крыма и Донбасса

Вчера 16:16
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Порошенко считает безвизовый режим с ЕС приманкой для Крыма и Донбасса

Киев, 21 декабря. Отмена виз между Украиной и странами Евросоюза даст дополнительный стимул для возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Такое мнение высказал в среду президент Украины Петр Порошенко.

«Это дополнительный стимул для возвращения власти на Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращения Крыма. Это создание мотивации для крымчан: свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — отметил он.

По словам украинского лидера, жители Крыма и Донбасса могут получить новые украинские биометрические паспорта, которые можно использовать для безвизовых поездок в Европу, пишут украинские СМИ. 

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Геннадий Плющев
#петр порошенко
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