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ДНР активно торгует с Китаем и ЕС в обход блокады Киева
Новороссия

ДНР активно торгует с Китаем и ЕС в обход блокады Киева

Вчера 16:16
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ДНР активно торгует с Китаем и ЕС в обход блокады Киева

Донецк, 21 декабря. Донецкая Народная Республика продолжает активную торговлю с азиатскими странами и государствами Евросоюза, несмотря на «непризнанность», санкции и экономическую блокаду Киева.

Донецкие предприятия продолжают поставки на мировые рынки изделий из металлопроката, горно-шахтного оборудования, а также элементов химической промышленности. Торговые отношения поддерживаются с Китаем, Италией, Испанией и Францией. В министерстве доходов и сборов ДНР отметили, что на территории республики открывают свои филиалы украинские компании, которые стремятся установить торговые отношения с Россией. Ранее они занимались производством продукции на Украине и поставляли товар в РФ, теперь из-за действий киевских властей они потеряли рынки и были вынуждены перенести производство в ДНР.

Ранее Газета.ру сообщила о том, что компания «Татнефть» договорилась о продаже своего пакета акций компании «Нижнекамскнефтехим» холдингу «Таиф» за 32 млрд руб.

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Алексей Громов
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