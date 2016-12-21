FAN-TV Лента новостей
Песков: Путин и Эрдоган не дадут провокациям испортить отношения между странами
Политика

Песков: Путин и Эрдоган не дадут провокациям испортить отношения между странами

21.12.2016 16:16
54

Песков: Путин и Эрдоган не дадут провокациям испортить отношения между странами

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эдоган проявили политическую волю, чтобы не дать различным провокациям испортить отношения между двумя странами. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Лидеры наших двух стран говорили по телефону. Они проявили политическую волю, чтобы подобные провокации и, в частности, эта провокация ни в коем случае не помешала тем позитивным тенденциям, которые превалируют сейчас в наших отношениях», — отметил он.

Песков подчеркнул, что убийство российского посла в Анкаре не только не оттолкнуло Россию от Турции, но дало стимул для более тесного сотрудничества в антитеррористической деятельности.

комментарии
Геннадий Плющев
#владимир путин #дмитрий песков #реджеп эрдоган
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
89

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
472

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
201

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
420

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
471
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Субмарина «Князь Пожарский» будет заложена в пятницу в Северодвинске

4:44

Ученые рассказали, чего не стоит делать в соцсетях перед праздничными днями

4:39

Дочь Трампа обезопасили в Нью-Йорке: пристававшего к ней пассажира высадили

4:38

Внезапные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

4:33

Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет

4:18

Игры Госдепа: США не расследует причастность Гюлена к убийству Карлова

4:17

Сеть шокировали фото ДТП:  BMW X6 на полном ходу снес остановку с людьми в Кемерово

4:16

Тесты в Гвинее показали 100% эффективность вакцины от Эболы

3:57

Мощный пожар произошел в небоскребе в Нью-Йорке, много пострадавших

3:50

США совершили ошибку: американский эксперт об однополярном мире

3:43

Восемь рыбаков спасены в Приморье с севшего на мель судна

3:36

Спикер Ростовской области: Морально не готов к платному въезду в центр города

3:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Субмарина «Князь Пожарский» будет заложена в пятницу в Северодвинске
Читать
Закрыть