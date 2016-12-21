Песков: Путин и Эрдоган не дадут провокациям испортить отношения между странами

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эдоган проявили политическую волю, чтобы не дать различным провокациям испортить отношения между двумя странами. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Лидеры наших двух стран говорили по телефону. Они проявили политическую волю, чтобы подобные провокации и, в частности, эта провокация ни в коем случае не помешала тем позитивным тенденциям, которые превалируют сейчас в наших отношениях», — отметил он.

Песков подчеркнул, что убийство российского посла в Анкаре не только не оттолкнуло Россию от Турции, но дало стимул для более тесного сотрудничества в антитеррористической деятельности.