Песков рассказал, как Карлов выводил из пике отношения России и Турции

Москва, 21 декабря. Убитый в Анкаре посол России Андрей Карлов был блестящим дипломатом, он прикладывал большие усилия к тому чтобы вернуть отношения между Россией и Турцией на прежний уровень стратегического партнерства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков в телеинтервью каналу «МИР» рассказал, что не раз пересекался с Карловым во время работы в МИД России. Также Песков вспомнил, что совместно с дипломатом совершал подготовку к визитам Путина в Турцию в последние годы.

«Это действительно был блестящий дипломат. Это большая потеря для нашего МИДа и большая потеря для двусторонних отношений», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что речь идет о после, который руководил дипмиссией России в Анкаре в сложнейший кризисный период. Карлов «принимал непосредственное участие в выводе наших двусторонних отношений вот из этого пике».

Ранее Газета.Ru сообщила, что посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен боевиком 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».