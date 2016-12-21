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Пресс-конференция Путина — 2016: когда состоится, почему перенесли, где смотреть
Россия

Пресс-конференция Путина — 2016: когда состоится, почему перенесли, где смотреть

Вчера 16:09
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Пресс-конференция Путина — 2016: когда состоится, почему перенесли, где смотреть

Заканчивается 2016 год, и в конце этого очень непростого для России года руководство страны традиционно отчитывается перед гражданами о проделанной работе, о том, что сделано, и что предстоит сделать в будущем году.

Уже прозвучало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в формате пресс-конференции с журналистами пяти российских телеканалов вышла в эфир программа «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которой премьер-министр России основное внимание уделил вопросам экономики.

На очереди последний в году большой «отчет» российского руководства — большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Когда состоится пресс-конференция Владимира Путина, почему мероприятие было перенесено

Большая пресс-конференция президента России была запланирована на четверг, 22 декабря.

Однако накануне мероприятия пришло сообщение, что встреча Владимира Путина с журналистами перенесена. И сделано это, увы, по трагической причине.

Дело в том, что 22 декабря Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях — прощании с послом России в Турции Андреем Карловым, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате теракта. Накануне тело Карлова спецбортом было доставлено в Москву. Отпевание погибшего 22 декабря проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уже известно, что Владимир Путин своим указом присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В связи с этим пресс-конференция Владимира Путина переносится на 23 декабря 2016 года, начало в 12.00.

Кто сможет задать вопрос Владимиру Путину

Принять участие в пресс-конференции главы государства и лично задать вопрос Владимиру Путину смогут представители российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД РФ.

Пресс-конференция Путина — 2016: когда состоится, почему перенесли, где смотреть

Аккредитация журналистов на мероприятие проводилась на сайте kremlin.ru. В связи с переносом пресс-конференции аккредитованные представители СМИ получили новую информацию о месте проведения мероприятия и порядке прохода.

Можно ли еще успеть аккредитоваться на пресс-конференцию Владимира Путина

Нет, это уже невозможно. Аккредитация журналистов на пресс-конференцию Владимира Путина завершилась еще 9 декабря 2016 года в 17.00 мск. Списки тех, кто попадет на мероприятия, опубликованы на сайте kremlin.ru.

Меры предосторожности на пресс-конференции Владимира Путина

В связи с непростым моментом, в который проводится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, будет обеспечен традиционно высокий уровень безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Меры безопасности на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются по высшему разряду», — заявил Песков, подчеркнув, что принимаемые меры «соответствуют текущему моменту».

Где смотреть большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным

Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина будет осуществляться Первым каналом, а также телеканалами «Россия-1» и «Россия-24». Также пресс-конференция Путина будет доступна в прямом эфире радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Пресс-конференция Путина — 2016: когда состоится, почему перенесли, где смотреть

Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

Текстовую онлайн-трансляцию и Twitter-трансляцию будут вести все ведущие российские СМИ, в том числе Федеральное агентство новостей (ФАН).

Интересные факты о пресс-конференциях Путина

23 декабря 2016 года состоится двенадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина. Прошлогодняя аналогичная встреча президента с российскими и зарубежными журналистами стала рекордной по числу аккредитованных представителей СМИ (1,4 тыс. человек).

Прошлогодняя пресс-конференция, в ходе которой президент ответил на 32 вопроса, продолжалась три часа семь минут.

В этом году в списке аккредитованных на мероприятие журналистов — 1437 человек. Большая часть аккредитованных — представители региональных российских СМИ.

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Алексей Громов
#владимир путин #пресс-конференция владимира путина 2016
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