СМИ нашли связь между терактом в Берлине и арестами пособников ИГ в Лондоне

Лондон, 21 декабря. Британские СМИ увидели возможную связь командиров ИГ, стоявших за терактом в Берлине и предполагаемыми членами британской ячейки террористов, задержанных 12 декабря в трех городах Великобритании.

Газета The Sun пишет, что аресты в середине декабря пятерых мужчин и одной женщины, причастных по предварительным данным к серии терактов в разных городах мира, были произведены в Лондоне, Дерби и Бертон-апон-Тренте. Известно, что перед задержанием члены ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России) готовили взрывчатку. По данным The Sun, подозреваемые поддерживали связь с другими ячейками ИГИЛ в Европе и готовились к пробным нападениям.